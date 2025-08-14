「西武−ソフトバンク」（１４日、ベルーナドーム）「侍ジャパンＤＡＹ」として開催され、始球式には西武ＯＢで今年３月に現役を引退した中島裕之氏が、背番号６の侍ジャパンのユニホーム姿で登場した。中島氏は前日１３日にも東京ドームで行われた巨人−中日戦の試合前、ファーストピッチセレモニーに登場したが、同学年の巨人・亀井コーチが捕手役を務める中、外角低めへワンバウンドした暴投となっていた。だが、この日