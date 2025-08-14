【新華社南昌8月14日】夏の盛りを迎えた中国江西省南昌市南昌県の湖陂村周辺に広がる湿地では、緑豊かなヒノキ科のラクウショウが中心にそびえ立ち、サギが木々の間を飛び交っている。青嵐湖と撫河の合流地点にある同村は、恵まれた湿地の景観を誇る。湖や川に生息する魚やエビなどの水生生物が、渡り鳥に豊富な食料源を供給することから、コサギやアオサギなど48種類の鳥類が生息している。ここ数年、環境保全の強化によっ