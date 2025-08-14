レジル [東証Ｇ] が8月14日大引け後(18:20)に決算を発表。25年6月期の連結経常利益は前の期比14.8％増の31.7億円になり、26年6月期も前期比17.0％増の37.1億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.9倍の4.5億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.2％→4.2％に改善した。 株