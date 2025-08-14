日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万1625円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 31(31) ソシエテジェネラル証券11(11) 松井証券 3( 3) BNPパリバ証券 1( 1) 野村証