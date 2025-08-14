タカキューは、メンズ・レディースファッションの枠にとらわれない、カジュアルブランド「DRAW（ドロー）」がローンチした。ファーストコレクションは今年秋冬シーズンにデビューし、ZOZOTOWNでは8月13日から順次予約発売を開始、店頭では8月15日から順次販売を開始する。「DRAW」は、「発見し、映し出し、表現し、纏う あなたの物語を描こう」をコンセプトに、ブランド名にも由来する「描く」という意味の言葉から、ファッション