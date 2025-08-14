特製だし氷の冷やしラーメン 日本のだし文化を世界へ大手食品卸の国分グループは8月11日から31日までの期間限定で、大阪・関西万博のORA外食パビリオン「宴〜UTAGE〜」1階に「だし屋国分 万博店」を出店している。“特製だし氷”のだし麺やメーカーコラボによる冷やし茶漬けメニューを販売。猛暑が続くなか、だしのうまみが効いた冷やしメニューが人気を集めている。日本の食文化である“だし”を世界に広げていきたいとの想いから