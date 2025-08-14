大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズは14日（木）、男子スロベニア代表とのフレンドリーマッチ開催を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の開幕を9月12日（金）に控える中、同大会に出場する男子スロベニア代表と日鉄堺BZのフレンドリーマッチが実現した。 スロベニアはFIVB世界ランキング7位