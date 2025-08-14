8月14日午後、熊本市南区の緑川で女性の遺体が見つかりました。警察は、安否がわかっていない熊本県甲佐町の女性とみて身元の特定を急いでいます。 【写真を見る】熊本市南区 緑川の河川敷で遺体発見甲佐町で通勤中に行方不明の女性か 記者「女性の遺体は緑川右岸の辺りで見つかったということです」 消防によりますと14日午後2時45分ごろ、熊本市南区富合町の緑川で安否不明者の捜索をしていた警察官から「河川敷に人を発見