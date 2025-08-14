滋賀県長浜市に本店を構える和牛ラーメン専門店「善吉商店」は、2025年8月に京都・祇園へ新店舗をオープンしました。 京都祇園和牛ラーメン善吉商店  ■オープン日・営業時間オープン日：2025年8月2日(土)営業時間：10:00〜15:00(※順次変更予定)定休日：不定休(Instagramにてお知らせ)所在地：京都市東山区下河原町478-1アクセス：京阪電鉄「祇園四条駅」徒歩11分京都市バス「東山安井」徒歩3分 滋賀