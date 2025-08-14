上地克明氏（資料写真）横須賀市は１４日、上地克明市長が頸椎（けいつい）症の手術のため、１６、１７日に入院すると発表した。退院後は２４日まで自宅療養し、２５日から公務に復帰する予定。市秘書課によると、上地市長は昨年４月ごろから左肩や左腕に痛みを感じ、頸椎症と診断された。通院や投薬などで症状改善を目指していたが、手術をすることになった。連絡体制は確保されるため、職務代理者は置かない。