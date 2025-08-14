施設の修繕のため、金沢21世紀美術館は2027年春から長期休館に入ります。まちなかで観光客の減少が予想される中、休館中のにぎわい創出を考える検討会が開かれるなどしていて、「21美ショック」への備えが始まっています。久々江龍飛キャスター「金沢21世紀美術館はお盆ということもありきょうも大勢の客でにぎわっています」観光客「プールが有名だったので一目見たいと思って」「すごいです。不思議」「工作とかもあって楽しかっ