◇パ・リーグ日本ハム-ロッテ（2025年8月14日エスコンＦ）日本ハムのレイエスが2戦連発となる右越え23号2ランを放った。1−0の初回1死一塁の第1打席。3年ぶり登板となったロッテ・河村の外角直球を捉え、逆方向に放り込んだ。「最近は全然打てていなくて、チームも4連敗と良い流れではありませんでした。それでも気持ちを切り替えて、このカードに入りました。チームの勝利に貢献できるバッティングを続けて、ホークス