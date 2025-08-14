TBSの日比麻音子アナウンサー（32）が14日までに自身のインスタグラムを更新。夏を感じる浴衣姿を投稿した。自身のインスタグラムで「ブランチでスタジオ全員、浴衣を着させていただきました」と題してつづった。「ひとりひとりがより一層キラキラに輝いていて夏、感じました」と夏を感じる青ベースの浴衣姿を投稿した。最後に「みんなで一緒が嬉しいナ」と締めた。ネットでは「表情がいつもにこやかで素敵」「浴衣美女