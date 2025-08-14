宝塚歌劇雪組トップスター朝美絢主演のミュージカル「パリのアメリカ人」が14日、名古屋・御園座で初日を迎えた。 【写真】見事なデュエットダンスを披露並びも美しすぎる朝美絢と音彩唯 1951年公開のミュージカル映画「巴里のアメリカ人」をもとに、2014年にパリでミュージカル化された作品。第二次世界大戦が終わったばかりの1945年。画家として新たな人生を歩み出そうと、パリに駐在していたア