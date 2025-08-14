東京・荒川区にある保護犬カフェ。出迎えてくれたのは2匹のチワワ、にこちゃん（6歳）とナウくん（8歳）。実はこの2匹、7月に、ある怖い目にあっていた。チワワ2匹を抱えてタクシーに…保護犬カフェわんだん邸南千住店・責任者：気が狂いそうでした。ほんと。深夜に店に侵入した男によって、連れ去られてしまった。その連れ去った人物が…。しっかりとした足取りで警察車両に乗る男。鈴木大輔容疑者（46）。鈴木容疑者は先月3日の