14日、発表された今週の県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は「183.2円」で4週連続で値を上げました。全国で2番目の高値となっています。石油情報センターによりますと、12日時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は「183.2円」でした。鹿児島県に次いで全国2番目の高値です。前の週より「0.9円」上がり、4週連続の値上がりです。隣の県と比べると最も安い愛知県の