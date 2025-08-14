子供の勉強場所としてリビングは適しているのか。プロ家庭教師集団名門指導会代表の西村則康さんは「子供は少し人の気配や生活音を感じられる場所のほうが心が落ち着く。見られている意識で自制心も働いて頑張りやすい。ただし注意点もある」という――。写真＝iStock.com／miya227※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／miya227■人の気配や生活音を感じられる場所のほうが落ち着く子供の勉強場所にリビングが推奨されるケー