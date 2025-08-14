友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は上司とのトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・まりのはインターン生として企業で働いています。ある日、上司から「時間ある？」と誘われ……。なんと田中部長からのお誘いは、面談ではなくディナーのお誘いだったようです。まりのは事態に驚
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
- 2. なぜ市営住宅にアルファードが
- 3. カミソリ飲んだような激痛…流行
- 4. 妻がトイレする動画投稿し大反響
- 5. 息子が成人と性的な事した 発覚
- 6. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
- 7. 男性不明「行動が変容したクマ」
- 8. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
- 9. 辻希美 第5子女児の名前を発表
- 10. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
- 1. カミソリ飲んだような激痛…流行
- 2. 妻がトイレする動画投稿し大反響
- 3. 息子が成人と性的な事した 発覚
- 4. 男性不明「行動が変容したクマ」
- 5. 万博の万引き犯 無賃乗車で移動?
- 6. クマ襲撃 登山男性の安否不明
- 7. クマ襲撃で安否不明 大量出血か
- 8. 女子トイレ少ない 駅で頭が沸騰
- 9. 温泉で男児にわいせつか 男逮捕
- 10. ガンホー 元従業員が3億円超流出
- 1. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
- 2. 40秒制限 ログイン難易度高すぎ
- 3. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
- 4. 自民森山幹事長 靖国神社を参拝
- 5. 佳子さまと紀子さまの旅行に驚き
- 6. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 7. 車ナンバー8888 有料抽選を検討
- 8. 「甲子園に爆弾」投稿の人物逮捕
- 9. 日本 子どもの幸福度も低水準に
- 10. 心霊系イベ団体 代表の重体報告
- 1. フェンタニル汚染で96人死亡 亜
- 2. 韓国俳優が妻を暴行 警察出動
- 3. 「猛暑警報」韓国で白菜ドロドロ
- 4. 「AIで2次元キャラの服を簡単に脱がせるサイト」が登場したので実際に使ってみた
- 5. 「戦争止めた」トランプ氏を評価
- 6. ポメラニアンがクマ撃退 カナダ
- 7. K-POP 貧弱な韓国の公演インフラ
- 8. 不動産大手 華南城に清算命令
- 9. ケルヒャーから高圧洗浄機登場
- 10. 「仁川到着」放送後に…金浦着陸
- 1. なぜ市営住宅にアルファードが
- 2. やらない方がよかったリフォーム
- 3. 貯金1000万円 銀行分けるべき?
- 4. 東京からの客びっくり 米が激安
- 5. 美人な20代看護師 月収を明かす
- 6. 不動産投資「マル秘テクニック」
- 7. 推し活に最適な「携帯プラン」
- 8. 旅行費用 安く抑える方法は?
- 9. 年代別&業種別 日本の平均年収
- 10. ヤフオクに異常な価格の現金出品
- 1. YouTube AIでユーザーの年齢推定
- 2. Windows10サポート終了へ 米主張
- 3. ChatGPTの「すごい進化」を解説
- 4. セク女と交際 一般男性が苦悩
- 5. Xperia 気に入っている点の一つ
- 6. フクロウの羽に自動車の技術を-- 2019年のThinkPadで生まれ変わった冷却技術
- 7. Mozilla、複数の脆弱性を修正したFirefox 96とThunderbird 91.5リリース
- 8. 「そろそろ出番です！」 送風重視の夏家電ベストバイ【即買いガジェット】
- 9. ソニー 今後もXperia作り続ける?
- 10. iPadで描こう！ - iPadOS 26の「資料をたくさん広げられるウィンドウ表示機能」が便利
- 11. サイボーグか？ 低周波で早押し力をアップさせる装置を自作
- 12. スヌーピーのキャラの頭身をリアルに変えて書き直したらこうなる
- 13. レノボ・ジャパン さまざまなニーズに対応したスペック構成のThinkPad Xシリーズ・Tシリーズの量販店モデルを発表
- 14. [Point of View]Vol.64 Autodesk University Japan 2014開催！
- 15. 動画：炎をまとう人型ヒューマントーチ・ドローン。どうやって飛ばした？Human Torch Drone
- 16. アイ・オー、最大1080/60pの高画質で録画できるHDMIキャプチャユニット
- 17. 風景＆ネイチャー レタッチの教科書 : レタッチの方針の立て方
- 18. 土星の衛星「火星の次」の候補に
- 19. 歌う「無差別殺人のカルトリーダー」、チャールズ・マンソンの死と詩
- 20. ポケモンGO『フリーザー・デイ』とゼニガメ大量発生は4日朝9時から。ボーナスと注意事項
- 1. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
- 2. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
- 3. 頭部死球も 球審が冷静迅速判断
- 4. 広陵辞退で不戦勝も「校歌斉唱」
- 5. 花澤香菜の始球式 大暴投も拍手
- 6. 桑田監督 G岡本は「怖さが出た」
- 7. 開星監督が「広陵問題」バッサリ
- 8. 大谷の快投に敵地実況も呆れ声
- 9. 甲子園 創成館の演奏曲に騒然
- 10. 大谷翔平の降板 ド軍監督が言及
- 1. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
- 2. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
- 3. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
- 4. 辻希美 第5子女児の名前を発表
- 5. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
- 6. 役員退任 きんに君と女性の関係
- 7. ジャック・スパロウ役に復帰か
- 8. 実は高学歴だったラウールの素顔
- 9. 200連勤 真っ暗な部屋でホラン涙
- 10. ヒカキン超重大発表 詳細を公開
- 1. 医師が警鐘 肝臓に優しい飲料
- 2. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
- 3. 白雪姫を現代風に 11万いいね
- 4. 評価低くても...47歳転職の理由
- 5. 夜のデートで印象左右する眉&髪
- 6. しまむらの「即買い」バッグ続々
- 7. 楽なのに「穿くだけ」叶える名品
- 8. 脈ありって思っていい？ 男性の「何気ない行動」の意味とは
- 9. 裂いちゃダメ 枝毛の原因と処理
- 10. 【ロイズ】とうもろこし&かぼちゃフレーバーの｢ロイズアールショコラ｣が新登場♪