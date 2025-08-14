『国宝』『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』など、上映時間が長い映画のヒットが続いている。ライターの武井保之さんは「これまではDVDに収録できる尺に収める制限があったが、映画配信が一般的になったいま、製作会社の考え方に大きな変化が起きている」という――。写真＝iStock.com／LeMusique※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／LeMusique■9月公開の大作『宝島』は3時間超えここ最近、上映時間が3時間