台湾出身のタレントであるビビアン・スーさんは8月13日、自身のInstagramを更新。10歳の誕生日を迎えた息子の姿を披露しました。【写真】ビビアン・スーのイケメン息子！「Dalton君、10歳のお誕生日おめでとう」ビビアン・スーさんは、「息子よ〜10歳お誕生日おめでとう」と中国語でつづり、9枚の写真を載せています。カラフルで豪華なケーキの前で、ビビアンさんが10歳の誕生日を迎えた息子を後ろからハグする姿やおそろいキャッ