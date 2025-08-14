14日の東京外国為替市場の円相場は上昇した。一時1ドル＝146円台前半を付け、3週間ぶりの円高ドル安水準に達した。ベセント米財務長官が米連邦準備制度理事会（FRB）の政策金利はより低い水準にあるべきだと語ったと伝わり、米国の早期利下げ観測が拡大。日米金利差の縮小が意識され、円を買ってドルを売る動きが優勢だった。午後5時現在は前日比97銭円高ドル安の1ドル＝146円55〜57銭。ユーロは1円55銭円高ユーロ安の1ユーロ