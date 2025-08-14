愛知県岩倉市のアパートで男性の遺体が見つかった事件。逮捕された男は、男性との間に金銭をめぐるトラブルがあったという趣旨の供述をしていることがわかりました。 ■男性の顔を瓶で複数回殴ったか…金銭めぐるトラブルの供述も 名古屋市南区の会社員・木山隼人容疑者(22)は、今月11日から13日までの間に、自宅などで加藤宏之さん(56)の頭や顔を瓶で複数回殴るなどの暴行を加え、死亡させた疑いで逮捕され、