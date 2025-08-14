北海道の羅臼岳で男性がクマに襲われ安否不明 太ももあたりから大量出血かFNNプライムオンライン

北海道の羅臼岳で男性がクマに襲われ安否不明 太ももあたりから大量出血か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 北海道の羅臼岳で14日午前、「友人がクマに襲われた」と通報があった
  • 20代男性が登山道で襲われ、太ももあたりから大量に出血していたという
  • 通報者は男性について「ヤブに引きずられ連れていかれた」と話しているそう
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    上村謙信被告　5カ月滞在の香港から帰国と現地報道　わいせつ行為で有罪判決も…芸能界復帰に意欲か 2025年8月14日 21時0分
  • 市営住宅の駐車場に「新型アルファード」が！「600万」以上する車に乗っていても市営住宅に住み続けられるの？
    市営住宅の駐車場に「新型アルファード」が！「600万」以上する車に乗っていても市営住宅に住み続けられるの？ 2025年8月14日 14時10分
  • “カミソリを飲み込んだ”ような激しい痛み　新型コロナ「ニンバス」が猛暑の中で流行中
    “カミソリを飲み込んだ”ような激しい痛み　新型コロナ「ニンバス」が猛暑の中で流行中 2025年8月14日 12時8分
  • ポータブルトイレの大切さを発信するYoutuber・わさびちゃん
    「そもそもトイレの話がタブー過ぎる」Youtuberわさびちゃんが「トイレ動画」を公開しまくるようになったきっかけ「芸人で恥ずかしいこともないし、夫に提案」 2025年8月14日 15時58分
  • TBS NEWS DIG Powered by JNN
    千葉大学の大学院生（23）が男子中学生に性的暴行か　オンラインゲームで知り合い連絡を取り合っていたか 2025年8月14日 18時57分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
    2. 2. なぜ市営住宅にアルファードが
    3. 3. カミソリ飲んだような激痛…流行
    4. 4. 妻がトイレする動画投稿し大反響
    5. 5. 息子が成人と性的な事した 発覚
    6. 6. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
    7. 7. 男性不明「行動が変容したクマ」
    8. 8. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
    9. 9. 辻希美 第5子女児の名前を発表
    10. 10. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
    1. 11. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
    2. 12. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
    3. 13. 役員退任 きんに君と女性の関係
    4. 14. DAISO品から珍しい花咲く 驚く声
    5. 15. ジャック・スパロウ役に復帰か
    6. 16. 実は高学歴だったラウールの素顔
    7. 17. やらない方がよかったリフォーム
    8. 18. ヒカキン超重大発表 詳細を公開
    9. 19. 200連勤 真っ暗な部屋でホラン涙
    10. 20. 頭部死球も 球審が冷静迅速判断
    1. 1. カミソリ飲んだような激痛…流行
    2. 2. 妻がトイレする動画投稿し大反響
    3. 3. 息子が成人と性的な事した 発覚
    4. 4. 男性不明「行動が変容したクマ」
    5. 5. 万博の万引き犯 無賃乗車で移動?
    6. 6. クマ襲撃 登山男性の安否不明
    7. 7. クマ襲撃で安否不明 大量出血か
    8. 8. 女子トイレ少ない 駅で頭が沸騰
    9. 9. 温泉で男児にわいせつか 男逮捕
    10. 10. ガンホー 元従業員が3億円超流出
    1. 11. クマ襲撃で男性不明 入山断念
    2. 12. 熱中症で死亡 ベッドが体液吸う
    3. 13. ハーモニーランドにはしか患者
    4. 14. 左手のないサルに噛まれ救急搬送
    5. 15. misono 参院選に出馬予定だった
    6. 16. 甲子園に爆破予告 容疑者を逮捕
    7. 17. ハッピーセットに購入制限実施へ
    8. 18. 都内のコロナ感染 8週連続で増加
    9. 19. 公園でも肉アレルギーになる恐れ
    10. 20. 衣類を身につけぬ遺体 窒息死か
    1. 1. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
    2. 2. 40秒制限 ログイン難易度高すぎ
    3. 3. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
    4. 4. 自民森山幹事長 靖国神社を参拝
    5. 5. 佳子さまと紀子さまの旅行に驚き
    6. 6. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    7. 7. 車ナンバー8888 有料抽選を検討
    8. 8. 「甲子園に爆弾」投稿の人物逮捕
    9. 9. 日本 子どもの幸福度も低水準に
    10. 10. 心霊系イベ団体 代表の重体報告
    1. 11. 落ちた口紅で間接キス 動画炎上
    2. 12. 出産し180度変わった夫婦関係
    3. 13. 実業家・三崎優太「夫人には借りがある」逮捕時の恩義を告白　デヴィ夫人の「人生懸けた」新党立ち上げに協力表明
    4. 14. 愛子さまにつきまとう 異常事態
    5. 15. ふるさと納税ついに改悪「急げ」
    6. 16. ドバイ案件参加 ヤギとの噂は?
    7. 17. 4人家族 限界集落に移住した理由
    8. 18. 世良氏の衝撃的髪形に注目集まる
    9. 19. 大量閉店 サンマルクに一体何が
    10. 20. アフリカ開発会議の政府代表に岸田前首相
    1. 1. フェンタニル汚染で96人死亡 亜
    2. 2. 韓国俳優が妻を暴行 警察出動
    3. 3. 「猛暑警報」韓国で白菜ドロドロ
    4. 4. 「AIで2次元キャラの服を簡単に脱がせるサイト」が登場したので実際に使ってみた
    5. 5. 「戦争止めた」トランプ氏を評価
    6. 6. ポメラニアンがクマ撃退 カナダ
    7. 7. K-POP 貧弱な韓国の公演インフラ
    8. 8. 不動産大手 華南城に清算命令
    9. 9. ケルヒャーから高圧洗浄機登場
    10. 10. 「仁川到着」放送後に…金浦着陸
    1. 11. 中国企業16社 私的に事務所開設
    2. 12. 旭日旗? オアシス投稿に批判
    3. 13. 認知症 日常生活に支障を来す?
    4. 14. 中国・ウイグル自治区で稲出穂期
    5. 15. 中国向け半導体製品 使用制限か
    6. 16. 餌独り占めするゴリラに既視感?
    7. 17. 米「黄岩島」の中国領海に侵入
    8. 18. 韓国ドラマ 元カノへの配慮も?
    9. 19. 競争促進の大統領令廃止　トランプ氏、前任が署名
    10. 20. トランプ氏再選後 有名人脱米
    1. 1. なぜ市営住宅にアルファードが
    2. 2. やらない方がよかったリフォーム
    3. 3. 貯金1000万円 銀行分けるべき?
    4. 4. 東京からの客びっくり 米が激安
    5. 5. 美人な20代看護師 月収を明かす
    6. 6. 不動産投資「マル秘テクニック」
    7. 7. 推し活に最適な「携帯プラン」
    8. 8. 旅行費用 安く抑える方法は?
    9. 9. 年代別&業種別 日本の平均年収
    10. 10. ヤフオクに異常な価格の現金出品
    1. 11. 任天堂「マイマリオ」 26日発売
    2. 12. 下請けからの接待全面禁止で 竹中工務店が狙う別の“効果”
    3. 13. 家賃保証付き物件の裏側とリスク
    4. 14. マック ポケカ配布が早く終了
    5. 15. 定年後の生活「余裕あるはず」
    6. 16. 「ワハハ」創業者に隠し子がいた
    7. 17. お年寄り体験で判明した「老人の意外な苦痛」
    8. 18. 午後：債券サマリー　先物は続伸、長期金利０．３５０％に低下
    9. 19. ｢東山新社長もジュリー氏の株保有も歓迎｣ジャニーズ会見に批判殺到も､当事者の会･平本代表が前向きなワケ
    10. 20. クラウンスポーツの最新カスタム
    1. 1. YouTube AIでユーザーの年齢推定
    2. 2. Windows10サポート終了へ 米主張
    3. 3. ChatGPTの「すごい進化」を解説
    4. 4. セク女と交際 一般男性が苦悩
    5. 5. Xperia 気に入っている点の一つ
    6. 6. フクロウの羽に自動車の技術を-- 2019年のThinkPadで生まれ変わった冷却技術
    7. 7. Mozilla、複数の脆弱性を修正したFirefox 96とThunderbird 91.5リリース
    8. 8. 「そろそろ出番です！」　送風重視の夏家電ベストバイ【即買いガジェット】
    9. 9. ソニー 今後もXperia作り続ける?
    10. 10. iPadで描こう！ - iPadOS 26の「資料をたくさん広げられるウィンドウ表示機能」が便利
    1. 11. サイボーグか？ 低周波で早押し力をアップさせる装置を自作
    2. 12. スヌーピーのキャラの頭身をリアルに変えて書き直したらこうなる
    3. 13. レノボ・ジャパン　さまざまなニーズに対応したスペック構成のThinkPad Xシリーズ・Tシリーズの量販店モデルを発表
    4. 14. [Point of View]Vol.64 Autodesk University Japan 2014開催！
    5. 15. 動画：炎をまとう人型ヒューマントーチ・ドローン。どうやって飛ばした？Human Torch Drone
    6. 16. アイ・オー、最大1080/60pの高画質で録画できるHDMIキャプチャユニット
    7. 17. 風景＆ネイチャー レタッチの教科書 : レタッチの方針の立て方
    8. 18. 土星の衛星「火星の次」の候補に
    9. 19. 歌う「無差別殺人のカルトリーダー」、チャールズ・マンソンの死と詩
    10. 20. ポケモンGO『フリーザー・デイ』とゼニガメ大量発生は4日朝9時から。ボーナスと注意事項
    1. 1. ビートたけしの兄登場 SNS騒然
    2. 2. 変装なしで渋谷に 驚きの声殺到
    3. 3. 頭部死球も 球審が冷静迅速判断
    4. 4. 広陵辞退で不戦勝も「校歌斉唱」
    5. 5. 花澤香菜の始球式 大暴投も拍手
    6. 6. 桑田監督 G岡本は「怖さが出た」
    7. 7. 開星監督が「広陵問題」バッサリ
    8. 8. 大谷の快投に敵地実況も呆れ声
    9. 9. 甲子園 創成館の演奏曲に騒然
    10. 10. 大谷翔平の降板 ド軍監督が言及
    1. 11. 大谷 MLB初のメジャー初記録達成
    2. 12. F1レッドブル 2番手争いで対立か
    3. 13. 朝ドラの家族イラストに反響
    4. 14. 甲子園 応援団の「悲劇」に
    5. 15. 「障がいのある人に勇気を与えたい」先天性難聴の神村学園・茶畑颯志　ハンディ乗り越え甲子園出場の夢かなえる【甲子園】
    6. 16. 楽天、再び「-0.5差」で首位　11日からの天王山2連戦は則本＆岸が先発へ
    7. 17. 全英オープン 日本語で会話も
    8. 18. 新庄監督がSNS更新「号泣」の声
    9. 19. 小祝さくら「重症説」の真偽
    10. 20. ダービー馬ダノンデサイルが着眼
    1. 1. 上村被告 芸能界復帰に意欲か
    2. 2. 生放送で歌手ボコボコ 容赦ない
    3. 3. 万博混乱 客は「阿部寛」と囁く
    4. 4. 辻希美 第5子女児の名前を発表
    5. 5. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
    6. 6. 役員退任 きんに君と女性の関係
    7. 7. ジャック・スパロウ役に復帰か
    8. 8. 実は高学歴だったラウールの素顔
    9. 9. 200連勤 真っ暗な部屋でホラン涙
    10. 10. ヒカキン超重大発表 詳細を公開
    1. 11. あいみょん タトゥー入れた背景
    2. 12. 急な物価高 病院が倒産ラッシュ
    3. 13. この子に罪ない あのに同情の声
    4. 14. ナダルが旅行先で連行される
    5. 15. 辛坊「運が悪けりゃ死んでた」
    6. 16. 「き〇たま投稿」でアイドル物議
    7. 17. 意味深…佐々木希のインスタ異変
    8. 18. 武井壮 日本人の精神は「国宝」
    9. 19. ヒカキン超重大発表 内容に賛否
    10. 20. 蒼井そらに唖然…誕生日全然違う
    1. 1. 医師が警鐘 肝臓に優しい飲料
    2. 2. 都心部で大人気の「生ドーナツ」
    3. 3. 白雪姫を現代風に 11万いいね
    4. 4. 評価低くても...47歳転職の理由
    5. 5. 夜のデートで印象左右する眉&髪
    6. 6. しまむらの「即買い」バッグ続々
    7. 7. 楽なのに「穿くだけ」叶える名品
    8. 8. 脈ありって思っていい？ 男性の「何気ない行動」の意味とは
    9. 9. 裂いちゃダメ 枝毛の原因と処理
    10. 10. 【ロイズ】とうもろこし&かぼちゃフレーバーの｢ロイズアールショコラ｣が新登場♪
    1. 11. 歯学部女子大生のリアルな日常
    2. 12. 「発達障害は個性」当事者が苦言
    3. 13. 「有休取りたい若手社員」の苦悩
    4. 14. 新幹線の指定席「譲って」に困惑
    5. 15. マザコン彼氏が一方的に婚約破棄
    6. 16. 「推し色スイーツ」が新体験に
    7. 17. スタバ朝食 具材たっぷりの新作
    8. 18. 下着姿で投球ポーズを披露！23代目“トリンプ・イメージガール”が決定
    9. 19. 卒乳はいつ？1歳半なのに全然できない我が子の気持ち【育児マンガ】
    10. 20. きかんしゃトーマスとCIAOPANIC TYPYのコラボキッズ服がおしゃれ！着まわしやすさも抜群
    x