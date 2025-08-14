２．３カラットのダイヤモンドを発見したミシェル・フォックスさん/ Arkansas State Parks（ＣＮＮ）米ニューヨーク市在住のミシェル・フォックスさん（３１）は、婚約指輪に使うダイヤモンドを自ら見つけたいという長年の夢をこのほど実現させた。夢をかなえた場所は、アーカンソー州の州立公園だった。約２年前、フォックスさんは婚約指輪用のダイヤを自分で探すと決意。「それを実現するためなら世界中どこへでも行くつもりだっ