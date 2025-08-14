【モデルプレス＝2025/08/14】4人組お笑いカルテット・ぼる塾が「キングオブコント 2025」への出場を辞退したことがわかった。準々決勝当日となる8月14日に、メンバーそれぞれの公式X（旧Twitter）より報告した。【写真】ぼる塾・田辺、入院・手術を告白◆ぼる塾「キングオブコント」準々決勝当日に辞退田辺智加は「今年のキングオブコントぼる塾は体調不良の為出場を辞退しました。また来年！！！！」と投稿。さらに、あんりも「