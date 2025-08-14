【モデルプレス＝2025/08/14】中丸雄一が2025年8月13日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。かつて、KAT-TUNとしてともに活動していた赤西仁の投稿に再び反応し、話題を呼んでいる。【写真】赤西仁、KAT-TUNへの直筆メッセージ◆KAT-TUNラストライブ巡り、赤西仁＆中丸雄一のやり取り再び8月7日、KAT-TUNのラストライブ「Break the KAT-TUN」（11月8日開催／千葉・ZOZOマリンスタジアム）の開催がSTARTO ENTERTAINMENT公式サイトよ