熊本県は、今回の記録的豪雨で被災した人への義援金の募集を始めました。県は14日から県庁1階の情報プラザ、各地域振興局、東京、大阪、福岡の県事務所の計14か所に義援金箱を設置しています。時間は平日の午前8時半から午後5時までで、10月31日までの予定です。また銀行の振り込みでも義援金を受け付けます。口座は■「令和7年8月豪雨義援金」■肥後銀行 県庁支店普通預金 1695232 です。今後、肥後銀行以外も開設を予定していま