俳優の鈴木亮平、江口洋介、菜々緒が１４日、都内で行われた劇場版「ＴＯＫＹＯＭＥＲ」の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。公開から約２週間。観客動員１９６万人、興行収入２６億円を突破。菜々緒が「何回見たか聞きたい」というと、鈴木は「南海（なんかい）だけに？」と笑い飛ばした。公開直前には、作品の舞台・トカラ列島が群発地震に見舞われた。鈴木は同所への思いを聞かれ「地震もだいぶ収まっていると聞いて