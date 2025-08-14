１１日、上海野生動物園内を歩く子ゾウ。（上海＝新華社配信）【新華社上海8月14日】中国の上海野生動物園は12日、同園で飼育しているアフリカゾウの一家に3頭目となる赤ちゃんが誕生していたことを明らかにした。今年初めに生まれた雌で、名前はまだ付けられていない。１１日、上海野生動物園内を歩く子ゾウ。（上海＝新華社配信）１１日、母親の露絲（ルース）に寄り添う子ゾウ。（上海＝新華社配信）１１日、母親の露