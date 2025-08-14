【新華社ウルムチ8月14日】中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州瑪納斯（マナス）県南部の山岳地帯にある肯斯瓦特景勝地では夏の終わりから初秋にかけて、澄んだ湖面が空の美しさを映し出し、微風に揺られた湖面は心引かれる輝きを放つ。起伏に富んだ山脈が天に届くように四方八方に広がっており、風雨による侵食で形成されたヤルダン地形が湖面に映り、油絵のような美しい風景をつくり出している。（記者/丁磊）