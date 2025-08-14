【新華社瀋陽8月14日】中国サッカー界に、チームを超級（スーパー）リーグ昇格へと引っ張る日本人選手がいる。邦本宜裕さんだ。邦本さんはこれまで、日本、韓国、ポルトガル、マレーシアなど幾つもの国のリーグでプレーしてきたが、2024年2月から遼寧省の甲級（2部）リーグに所属する遼寧鉄人に腰を据えることを選んだ。加入以来、卓越したフットワークとピッチ全体を把握する視野の広さで、チームメイトの信頼とファンの喝采を