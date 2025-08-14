【新華社アクス8月14日】中国新疆ウイグル自治区阿克蘇（アクス）地区の大竜池風景区は8月に入り、一年で最も美しい時期を迎えている。風景区にある大竜池は同地区庫車（クチャ）市を走る独庫道路沿いに位置し、雪山に囲まれ青い湖水を湛えた美しい自然景観で知られ、「天山明珠（天山山脈の真珠）」とも呼ばれる。同風景区は独庫道路南部の主要観光地の一つであり、毎年多くの観光客が訪れている。（記者/高羗）