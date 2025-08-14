1カ月予報（気象庁が14日発表） 14日も日差しが強く気温が上がりました。岡山・香川で最も気温が上がったのは、玉野市では37.1℃。また岡山市で36.4℃、高松市で36℃を観測し、8日ぶりに35℃超える猛暑日に。夕方以降は雲が広がりました。 気象庁が14日に発表した1カ月予報によりますと、この先も気温が高い傾向が続く予想です。温かい空気に覆われる状態が続くため、体にこたえる暑さが続きそうです。 特に8月の間はか