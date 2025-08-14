１４日に１０２歳で死去した茶道裏千家前家元の千玄室さんは、２００３年から現在まで日本馬術連盟の会長を務めていた。日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）によると、ＪＯＣ加盟団体の現在の会長では最高齢だったという。連盟の規約では理事は連続５期１０年が上限で、７０歳を過ぎて最初の役員改選時に定年となる。しかし、連盟は馬術界への貢献が大きく、国際文化交流や友好親善にも寄与してきた千会長は「余人をもって代えが