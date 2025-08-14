マクドナルドは15日から3日間、ハッピーセットの購入を3セットまでに制限します。日本マクドナルドは、15日から販売予定の「ポケモン」のおもちゃが付くハッピーセットについて、17日までの3日間、3セットまでの購入に制限すると発表しました。8月9日にポケモンカード付きのハッピーセットを販売した際には、一部の客による転売目的での大量購入や食品の廃棄などの問題が起きていました。日本マクドナルドは、「マナーをお守りいた