アメリカのトランプ大統領は、首都ワシントンの治安対策を強化するため地元警察を連邦政府の指揮下に置く措置の期限について、規定の30日間から「長期」延長するよう連邦議会に要請する考えを明らかにしました。トランプ大統領「（連邦議会に措置の）長期延長を要請することになるだろう。30日間では不十分だ。措置の導入だけで30日かかる」トランプ大統領は13日、首都ワシントンの治安対策に30日間では不十分だとし、措置の延長を