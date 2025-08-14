全長4.8m！ マツダの超ワイド「新型クーペSUV」がスゴイ！マツダは2025年4月23日、中国向けの新型クロスオーバーSUV新型「EZ-60」を発表しました。この新型EZ-60は、中国市場でのマツダの次世代を担う一台として注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ これがマツダ超ワイド「新型クーペSUV」です！（66枚）どのような特徴があるのでしょうか。改めて振り返ります。全長4.8m！ マツダの超ワイド「新型クーペSUV」がスゴ