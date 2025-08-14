◆西武―ソフトバンク（14日、ベルーナドーム）西武は渡部聖弥を7日以来の1番に起用。3試合連続で右翼起用の外崎修汰は3番に座り、9番二塁でルーキー佐藤太陽が入った。本拠地ベルーナドームで4連勝中の郄橋光成が先発。古賀悠斗が4試合ぶりにスタメンマスクをかぶる。◆西武のソフトバンク戦スタメン1（左）渡部聖弥2（遊）滝澤夏央3（右）外崎修汰4（一）ネビン5（指）村田怜音6（三）デービス7（中）長谷川信哉8（捕