ソフトバンクの松本晴投手（24）が、15日のロッテ戦（みずほペイペイドーム）に先発する。前回登板した7日のロッテ戦（ZOZOマリン）は5回1失点（自責0）で5勝目。ただ、守備で3失策を記録。投手による1試合3失策はプロ野球最多タイで、1957年に毎日（現ロッテ）の小野正一が記録して以来68年ぶりと不名誉な記録をつくった。自身3連勝が懸かるマウンドを前に「前回と変わらず初回から全力投球で、1イニングずつリズム良く投げ