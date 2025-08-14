独創的な作品を生み出し続ける陶芸家、伊藤慶二さんの作品展が岐阜県多治見市で開かれています。 【写真を見る】ことし90歳を迎える陶芸家の伊藤慶二さんの作品展 1973年から続く｢HIROSHIMA｣シリーズでは戦争の記憶を表現 岐阜・多治見市 土岐市出身の陶芸家、伊藤慶二さんは、ひとの生活や社会の根底にある思いを表現する作風で、1973年から続く「HIROSHIMA」シリーズは原爆が投下された広島の大地をイメージ