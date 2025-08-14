バンドの歴史にはすべてが噛み合い、爆発的な輝きを放つ瞬間というものがある。DYGLの通算5作目となるニューアルバム『Whos in the House?』は、近年のパンキッシュなモードをさらに鋭く研ぎ澄まし、凄まじい熱量と疾走感を真空パックした、鬼気迫るエネルギーを放つ傑作だ。日本と海外を行き来しながらキャリアを重ね、2012年の結成以来「全編英詩のギターロックバンド」として前進を続けてきた4人組は、ここに来て新たなアイデン