女優の前田亜季（40）が14日放送のTOKYOFM「THETRAD」（月〜木曜後3・00）に出演。20年前の出演作がリバイバル公開されることについて心境を語った。2005年公開の青春映画の金字塔「リンダリンダリンダ」（監督山下敦弘）が、20年の時を経て、4Kデジタルリマスター版として8月22日から東京・新宿ピカデリー、渋谷シネクイントほかで全国ロードショー公開される。高校生活最後の文化祭で「ザ・ブルーハーツ」のコピー