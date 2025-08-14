ケイトラナダ（Kaytranada）の来日公演が8月28日（木）に東京・豊洲PITで開催、翌29日（金）には京都のクラブ「WORLD KYOTO」の24周年記念イベントにも出演する。2019年のフジロック以来およそ6年ぶりの来日で、ケイトラナダの弟でありラッパーのルー・フェルプスがサポートアクトとして参加するという。2024年にはチャイルディッシュ・ガンビーノ、サンダーキャット、アンダーソン・パーク、ピンクパンサレス、ティナーシェなどを