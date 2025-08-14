シカゴ生まれLA育ちのZ世代マルチアーティスト、2hollis（トゥーホリス）が8月15日のソニックマニアで再来日。さらに8月18日には東京・渋谷Spotify O-EAST、翌19日には大阪・Yogibo META VALLEYで単独公演も開催する。ここではRolling Stone Koreaのカバーストーリーを完全翻訳。エクスペリメンタル、ラップ、エレクトロニック、ポップを自在に行き来するニューアルバム『star』で、2025年を象徴する存在となった逸材の感性に迫る