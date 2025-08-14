スノーボード女子アルペンで２０２５年世界選手権金＆銀メダルの三木つばき（浜松いわた信用金庫）は、五輪金メダリストの言葉を胸に鍛錬を積んでいる。８月末に欧州へ出発する三木は、１４日にスポンサー先の掛川自動車学校が主催する壮行会に出席。社員や久保田崇掛川市長ら多くの関係者からの熱いエールに「本当に何度泣きそうになったか。私は一人じゃないんだなと改めて実感することができたので、しっかりと欧州の山を滑