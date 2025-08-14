トランプ大統領の友人で、俳優のシルベスター・スタローンさんが受賞しました。トランプ大統領は13日、ワシントンでアメリカの音楽や舞台芸術などで貢献した人に贈られる「ケネディ・センター名誉賞」の受賞者を発表しました。2025年は、ハリウッド映画『ロッキー』の主人公を演じた、友人の俳優、シルベスター・スタローンさん、ロックバンド「KISS」、ヒット曲『恋のサバイバル』で知られる、歌手グロリア・ゲイナーさんらが選ば