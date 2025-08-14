大人気アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して、ufotableの公式Xで甘露寺蜜璃のイラストが公開された。満面の笑みで刀を振るう蜜璃が描かれている。【画像】刀すげぇ！絶対領域チラリの蜜璃ちゃん公開された『鬼滅の刃』イラスト『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた大人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を