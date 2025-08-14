「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。「テレ東プラス」では、8月8日(金)に放送された「スーパーキッズ！実はスゴ技持っています」をプレイバックします。【動画】13歳、命の危険と隣り合わせ…かかった費用700万円超えのスーパーキッズ大人顔負けのスゴ技をもつスーパーキッズに密着！群馬県に住むスーパーキッズ、まなとくんは現在13歳。”命の危険と隣り合わせ"のスゴ技の持ち主です。まなとく