8月13日、ミュージシャンのGACKTがXを更新。《余りにも感動し過ぎてタケルに直接連絡し、「めちゃ感動した!ヤバかった!」 と伝えてしまった。》8月13日、ミュージシャンのGACKTがXでこうつぶやいた。「タケル」とは、俳優の佐藤健のことだ。俳優としての実力も評価される、GACKTが絶賛したドラマとは――。「この日、GACKTさんは、先日Amazon Prime Videoで配信されたドラマ『私の夫と結婚して』を徹夜して一気見したと報告し