ヤクルトは１４日、ドミンゴ・サンタナ外野手が現地時間１３日に米テキサス州ダラスの病院で右肘の手術を行ったと発表した。今季中の再来日の予定はない。６月２０日のオリックス戦（神宮）で右前腕部に死球を受けた影響で７月上旬に検査のために渡米していた。３年契約１年目の今季は６０試合に出場し、打率２割７分４厘、３本塁打１５打点だった。